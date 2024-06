Tchad : la vaccination des enfants, un travail de fourmis

Avec un territoire de plus d’un million de kilomètres carrés, le Tchad se retrouve confronté aux zones reculées composées d’enfants non vaccinés. Pour faire face à ces difficultés, des alternatives sont envisagées. Pour pallier au manque de vaccination des enfants tchadiens des zones reculées, car hors de portée du gouvernement, la World Vision base de Doba a tenu un atelier de sensibilisation.



A travers son projet Raïse For Sahel, la coordinatrice, Dahabaye Danzabé, a tenu à échanger sur l’importance de la protection vaccinale des enfants. Certaines maladies peuvent être évitées. Selon le rapport de l’UNICEF, un peu plus de 190 000 enfants sont considérés comme « zéro dose » au Tchad, et 27 % d’entre eux ont moins d’un an. Aidé d’un consortium de partenaires, l’objectif est d’atteindre les enfants des communautés fragiles en zones affectées par les conflits.



Les provinces du Moyen Chari, du Mayo-Kebbi Ouest et du Logone oriental sont les premières ciblées. Conscient de ne pas pouvoir agir seul, le chef de canton de Kara, Didalnan Moïse, a sollicité les chefs de villages, responsables religieux et la population à diffuser le plus possible le message de sensibilisation à la vaccination.



Une mobilisation multidimensionnelle

Alors qu’en 2016 le Tchad est certifié « Pays libéré de poliomyélite », pour n’avoir pas recensé de nouveaux cas de Poliovirus sauvage dans le pays depuis quatre ans, la maladie refait surface. En 2023, 53 enfants sont diagnostiqués, contre 47 en 2022.



Le coup d'envoi de la première édition de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite de l'année 2024 est donné au cours du mois de mai. Dans le cadre de la première phase de riposte vaccinale, une mobilisation financière de près de 3,6 millions de dollars est accomplie par les organisations partenaires : l’OMS, l’UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Gates. Des ressources humaines supplémentaires sont mobilisées pour optimiser la surveillance des cas de paralysie flasque et la vaccination des enfants.



Au centre du Tchad, le combat reste similaire. Les équipes de Médecins sans frontières (MSF) lancent une campagne de vaccination contre l’épidémie de diphtérie dans la région de Batha. Selon leur dernier rapport, 825 cas de diphtérie et 36 décès sont recensés en 2023 dans les districts d’Ati, Alifa, Yao et N’Djamena Boulala.



Pour remédier drastiquement à cette épidémie, MSF prévoit de vacciner 25 000 personnes âgées de 6 mois à 40 ans. Le Tchad n’est pas le seul à rencontrer des épidémies en puissance depuis 2022. Les pays frontaliers tels que le Niger et le Nigeria, comme toute la zone du Sahel, sont durement impactés. Certaines pathologies réapparaissent, bien qu'elles ne soient pas observées pendant une période antérieure de plusieurs années.



Il est impératif de s'interroger sur les conséquences réelles des déplacements forcés de populations dus aux conflits, sur la santé des enfants.