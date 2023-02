Tchad : la valorisation des produits forestiers non-ligneux, une préoccupation à Sarh

Le Consortium NIRAS-CARITAS Suisse est au Tchad et a organisé, à travers un projet, une journée d'information et de sensibilisation à Sarh le 21 février 2023, pour les acteurs étatiques, non étatiques et les parties prenantes du projet "Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux" (PFNL) au Tchad. L'objectif de cette mission est d'organiser des sessions d'information, de sensibilisation et de communication du projet avec les acteurs locaux dans les chefs-lieux des trois provinces que sont Moyen-Chari, Mandoul et Logone Oriental.



Le chef d'équipe du projet, Guilou Facho Barnabas Guy-vi, a souligné que l'un des objectifs de l'atelier est d'échanger avec les différentes parties prenantes sur le processus en cours et de cibler les zones renfermant le potentiel d'arbre à Néré, Tamarinier, Rônier ainsi que les zones de production de miel. Cela afin de valoriser ces arbres au profit de la population.



Ahmat Tijani Hamat, le Secrétaire Général de la Province du Moyen-Chari, a ouvert les travaux de cet atelier et s'est dit ravi du choix porté sur sa province comme l'une des zones d'intervention du projet PNFL, car elle regorge d'un potentiel important d'espèces productrices de produits forestiers non-ligneux.



Plus de quarante participants venus des quatre départements de la province du Moyen-Chari participent à cette journée d'information et de sensibilisation.