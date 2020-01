Tchad : la vente anarchique de produits pétroliers préoccupe à N'Djamena

L’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) et le délégué général du Gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, ont tenu mardi dans la capitale, une rencontre d'échange sur la vente anarchique de produits pétroliers.



La rencontre a eu lieu en présence des maires d'arrondissement et des responsables sécuritaires de N'Djamena. Elle vise à impliquer les acteurs concernés pour mettre fin à la prolifération anarchique des stations services et la vente illégale de carburant.



La directrice générale de l'ARSAT, Amina Ehemir Torna, a expliqué que les autorités détentrices de pouvoirs de puissance publique ont les prérogatives pour arrêter et instruire, sachant que des textes qui renvoient au Code pénal et au Code civil imposent à tout citoyen de répondre des préjudices qu'il pourrait commettre ou de la violation des lois de la République.



Le délégué général du Gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Djibert Younous, a proposé la mise en place d'une équipe mixte pour se pencher sur la question.



"On va vous accompagner, on le fera ensemble mais notre souhait c'est de mettre (en place, Ndlr) une équipe mixte composée des différents services concernés d'autres ministères pour qu'on puisse évaluer la situation dans N'Djamena", a déclaré Djibert Younous.



Selon lui, cette équipe permettra de se pencher sur "les mesures à prendre, les solutions à apporter pour essayer de réglementer cela, et qu'on ne tombe pas demain dans la même situation."