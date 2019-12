Tchad : la vente du charbon au vu de tous à Abéché

L'arbre nous protège de tous les phénomènes du changement climatique et de l'avancée du désert. Pour expliquer cela, le gouvernement tchadien ne cesse de sensibiliser la population afin de planter des arbres et de les protéger. Car, il ne suffit pas seulement de mettre en terre des plants et de les laisser à la merci de la nature, il faut arroser et entretenir.



Dans les provinces, les responsables administratifs ne tarissent pas de messages de sensibilisation sur l'importance de l'arbre dans la vie de l'Homme sur cette terre. Si aujourd'hui, 80% de la population tchadienne se nourrit grâce à l'agriculture, c'est parce que l'arbre joue un rôle prépondérant dans la terre nourricière.



Depuis quelques années, l'État a pris une décision interdisant la coupe abusive des arbres, ainsi que l'utilisation du bois de chauffe et du charbon sur toute l'étendue du territoire national. Si cette mesure est respectée dans certaines provinces du pays à la lettre, les contrevenants ne manquent pas.



Les faits sont têtus dans la province du Ouaddai. Les femmes vendeuses de charbon viennent des villages environnants de la ville d'Abéché. Le charbon est transporté par les ânes au vu et au su de tout le monde. Les agents forestiers font-ils leur travail ? Ces femmes sont-elles conscientes de l'avancée du désert ?



Pourtant, cette province n'est pas loin d'être plongée dans la désertification. L'État a fait un effort en mettant à la disposition des citoyens du gaz butane dans l'ensemble du pays. Il serait judicieux que les services concernés prennent leurs responsabilités devant les faits, plutôt que de rester bouche bée et participer à l'avancée du désert.