Tchad : la vice-ministre allemande des Affaires étrangères reçue par le président du Conseil constitutionnel

Le président du Conseil constitutionnel, Me Jean-Bernard Padaré, a accordé ce mercredi 30 octobre 2024, une audience à Mme Katja Keul, vice-ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale d'Allemagne, en visite de travail au Tchad. Au centre de cette rencontre, la coopération bilatérale entre les deux pays.



Mme Katja Keul a exprimé ses condoléances au Tchad, et ainsi qu'aux familles des victimes de la récente attaque perpétrée par Boko Haram, sur les positions des Forces de Défense et de Sécurité tchadiennes, dans la province du Lac. Elle a également salué le rôle joué par le Tchad en faveur des réfugiés soudanais basés à l'Est du pays.



La vice-ministre allemande des Affaires étrangères a rappelé la ferme volonté de son pays à appuyer davantage le Tchad, avec l'aide humanitaire en faveur des réfugiés. Les échanges ont également porté sur la transition tchadienne, le déroulement de l'élection présidentielle, le processus de la nouvelle Constitution, et enfin les élections prévues en fin d'année.



Enfin, Mme Katja Keul a annoncé l'arrivée prochaine d'une représentation diplomatique tchadienne à Berlin. « Il y aura bientôt un ambassadeur tchadien à Berlin », a-t-elle confié.