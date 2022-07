Tchad : la ville d'Am-Timan sous l'eau après un 'déluge'

Une grosse pluie tombée ce dimanche 31 juillet 2022 dans l'après-midi, a complètement ''englouti'' les rues et les habitations de la ville d'Am-Timan.



La circulation est rendue impossible pour beaucoup de ceux qui étaient surpris pendant qu'ils sont dans leurs lieux de service. Les gens sont étonnés et se demandent de la manière dont cette pluie est tombée.



Tout le monde est dépassé par la quantité excessive des eaux qui ''se promènent'' cet après-midi dans les rues et maisons du chef-lieu de la province. Presque tous les quartiers sont touchés. Quelques dames vivant non loin du marché central, sont anéanties par les eaux qui défilent sous leurs yeux.



« Toutes nos maisons sont envahies par les eaux et nous ne savons où passer nos prochaines nuits, venez regarder l'eau », s'exclament-elles devant les passants qui, en ce temps précis sont soucieux de l'état de leurs habitations et ne prêtent aucune oreille aux cris d'alarme de ces dames victimes.



La situation est très inquiétante dans toute la ville.