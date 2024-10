Tchad : la ville d’Ati affectée par la coupure d’électricité, descente du gouverneur à la centrale

Accompagné de ses proches collaborateurs, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, s'est rendu ce matin à la centrale électrique de la société ZIZ.



L'objectif de cette visite était de constater la coupure d'électricité qui affecte la ville d'Ati depuis plus de deux semaines. Après avoir fait le tour du site, le gouverneur a demandé au responsable local de l'entreprise ZIZ, la cause de cette coupure.



Selon ce dernier, il s'agit d'une panne technique qu'ils ne sont pas en mesure de réparer localement. Ils ont cependant informé les responsables de ZIZ à Ndjamena, afin que ces derniers envoient une équipe technique pour procéder aux réparations nécessaires.



Après avoir écouté ces explications, le général de division Ahmat Goukouni Mourali a rappelé que cela fait maintenant deux semaines que la ville d'Ati est privée d'électricité, ce qui affecte également l'approvisionnement en eau. Au nom de la population d'Ati, il a lancé un appel au ministère concerné, pour qu'il prenne des mesures afin de répondre aux besoins urgents de la population.



Il a également souligné que l'absence d'électricité favorise l'insécurité dans la ville. Le gouverneur a évoqué la facturation par les habitants d'Ati, qui se lève à 350 FCFA le kilowatt, malgré la gratuité annoncée par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno. Dans d'autres provinces, le tarif est de 150 FCFA par kilowatt. Il a donc demandé des explications sur cette différence.



En conclusion, le gouverneur a profité de l'occasion pour remercier la population pour sa patience, et a assuré que la situation sera résolue dans les plus brefs délais, afin de répondre à ses besoins.