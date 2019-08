Tchad : la ville de Fada inondée, d'importants dégâts

Une pluie diluvienne s'est abattue dans la nuit du jeudi 22 août dans la ville de Fada. Les averses ont totalement inondé la ville de Fada et ses environs, a appris Alwihda Info de sources locales.



Le gouvernorat de la province du Tibesti a remis 80 cartons de médicaments pour les personnes blessées et les malades, suite aux importants dégâts causés par la pluie.



Le préfet du département de Fada, Dr. Atahir Limane appelle le gouvernement et les personnes des bonne volonté à voler au secours des sinistrés.