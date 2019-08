Tchad : la ville de Goz Beida se mobilise pour l'accueil du président

Le président de la République Idriss Déby est attendu ce dimanche matin à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila.



Des véhicules avec des haut-parleurs appellent la population à se mobiliser à l'aéroport de Goz Beida pour accueillir le président.



Des hélicoptères de l'armée de l'air ont décollé d'Abéché vers 6 heures du matin en direction de la province de Sila.



La visite du chef de l'Etat dans les provinces de l'Est intervient dans un contexte tendu, marqué par des conflits intercommunautaires.



Le bilan des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu ces derniers jours dans les villages Arata et Sésabané, situés au Sila à l'Est du Tchad, a été revu à la hausse ce samedi. Il est passé à 65 morts et 35 blessés.