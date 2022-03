Tchad : la ville de Moundou équipée de 300 lampadaires solaires

La cérémonie de remise a eu lieu à la mairie de Moundou en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la province. Remettant officiellement le don, le représentant de la société ABOUSSIMBIL Monsieur Alwali a fait savoir qu’après avoir appuyé la commune d’Abéché en lui offrant des panneaux solaires, c’est au tour de la capitale économique du Tchad d’en bénéficier.



Pour lui, ceci n’est qu’un premier pas et d’autres dons de divers natures suivront très bientôt. Il a recommandé à la population d’en faire bon usage. Le maire intérimaire de la ville de Moundou, Balkas Djimaldé, a remercié la société ABOUSSIMBIL pour ce don qui vient renforcer les efforts de la commune. Il a promis d'y veiller pour le bien de la population.



Dans son discours, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane, a salué le geste de la société ABOUSSIMBIL qu’il a qualifié de hautement patriotique.



Saisissant l’occasion, le gouverneur a demandé au maire intérimaire de la commune de Moundou et à ses services techniques de veiller à l’entretien et à la bonne installation de ces outils dans les endroits les plus plongés dans l’obscurité.



Bachar Ali Souleymane a demandé au maire de faire un effort afin de rétablir les lampadaires publics en panne. À la population, le gouverneur affirme que les biens de la commune sont les leurs. Ils doivent y veiller afin qu’ils ne soient pas esquintés ou détruits. « Dénoncez toute personne qui se rendra coupable de vol ou de sabotage des biens de la commune », a-t-il conclu. Le don est composé de 300 lampadaires solaires.