Tchad : la ville de N’Djamena touchée par une grève de commerçants

La protestation contre la création du canton Bani-Halba dans la ville d’Abéché fait prendre un coup à Ndjamena ce mercredi.



Pas de livraison de pains, les boutiques dans les quartiers et marchés ainsi que les restaurants sur les grandes voies sont fermés en signe de soutien à la population qui a manifesté à Abéché. Mais jusqu’à quand ?



Ce matin à la boulangerie Hybah de Dembé dans le 7e arrondissement, à la boulangerie le ‘’bon pain’’ de Sabangali dans le 3e arrondissent, les jeunes ressortissants du Ouaddaï refusent de livrer les pains et donnent leur raison : « nous ne sommés pas pour la création de ce canton car il est illégal et ne répond pas aux règles coutumières ».



Ismaël, distributeur de pain à Toukra dans le 9e arrondissement, se dit conscient de la situation : « c’est l’Etat qui est la cause de ce désordre donc je préfère lutter aux cotés de mes frères ». Pour Noureddine, livreur de pains dans les restaurants du grand marché de la ville de Ndjamena « tout le monde veut la paix et la tranquillité nous voulais tpour vivre et travailler ».



Certains habitants sont étonnés de voir les boutiques fermées tôt le matin sans explication. Ronnel, habitant le quartier Moursal dans le 6e arrondissement, part comme de coutume le matin à la recherche du pain, du sucre et du lait pour le petit déjeuner. « Je suis obligé de payer des gâteaux à mes enfants », explique-t-elle.



Au marché de Dembé, tout semble tranquille mais les boutiques de ressortissants du Ouaddaï sont hermétiquement fermées. Un jeune homme, vendeur de yaourt, tente de donner les explications : « les Ouaddiens sont en grèves ». Même si la ville tourne au rythme quotidien, cette situation risque de faire couler de la salive des habitants de différents arrondissements de la ville de Ndjamena, car les ressortissants du Ouaddaï ont le monopole du commerce. Surtout la livraison de pain, les petites boutiques des quartiers et les restaurants dans les différents de la ville. Cette situation doit interpeller le gouvernement de la transition qui joue la carte de la politique de la main tendue en cette période.