Tchad : la ville de Sarh déjà impraticable après la deuxième pluie

Les voies principales de la ville sont devenues impraticables pour les motocyclistes, les véhicules et les piétons. La route allant de l'avenue Kaskanaye jusqu'au marché central de Sarh, en passant par le rond-point Bleu-Jaune-Rouge, est devenue particulièrement difficile à traverser.



Face à cette situation, les citoyens de la ville de Sarh s'inquiètent de la saison des pluies qui ne fait que commencer. Ils demandent à la mairie de la ville de se mobiliser dès maintenant pour éviter le pire. En effet, cette situation pourrait empirer avec l'arrivée de la grande saison des pluies.



Les résidents locaux exhortent les autorités municipales à prendre des mesures préventives pour améliorer la circulation routière. Ils rappellent également que la ville de Sarh a toujours été confrontée à des problèmes d'inondation lors des saisons de pluies et que des efforts considérables doivent être déployés pour éviter les dégâts matériels et humains.



Les citoyens de la ville de Sarh demandent à la mairie de mettre en place des plans d'urgence pour garantir la sécurité des résidents et des visiteurs, notamment en s'assurant que les routes principales sont dégagées et que les canalisations d'eau sont nettoyées. Ils insistent également sur l'importance d'une communication régulière entre la mairie et les citoyens pour les tenir informés des mesures prises pour faire face aux conséquences des intempéries.