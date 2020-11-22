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الطاقة: تشاد تطلق بناء محطتين للطاقة الشمسية


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Novembre 2020



الطاقة: تشاد تطلق بناء محطتين للطاقة الشمسية
ترأس رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو يوم السبت 21 نوفمبر 2020 وضع حجر الأساس لبناء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية تقدر ب 100 ميغاوات. حيث أقيم الحفل بحي قوي بالدائرة الثامنة للعاصمة أنجمينا، وذلك بهدف تعزيز قدرات الشركة الوطنية للكهرباء. وسيتم إنتاج هذه الطاقة عن طريق محطتين للطاقة الشمسية الكهرو ضوئية بطاقة 50 ميغاوات لكل منهما، وسيتم تنفيذ العمل على مرحلتين وسيتم تجهيز الموقع بنظام تخزين الطاقة 10 ميغاوات في الساعة، هذا ما أكده مدير الشركة المسئولة عن البناء والتشغيل وهي شركة دولية تسمى ميرل سولار، وأضاف بأن الوقت المحدد للتنفيذ هو 24 شهرا وتبلغ القيمة الإجمالية لتنفيذ بناء المحطتين حوالي 150 مليون دولار وان شركته قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الكهر وبائية في العديد من الدول، وخلال كلمتها عبرت وزيرة الطاقة عن تفاؤلها بنتيجة هذا المشروع الكهروبائي الكبير الطموح وهذا ما يطلبه مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.
 


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