Tchad : lancement d'UBA Cashmoney, un nouveau service bancaire numérique

Le directeur général d'UBA, Nouba Natolban, a pris part mercredi au lancement d'UBA Cashmoney, dans les locaux de l'entreprise à N'Djamena, en présence du directeur d'Airtel Money et du responsable digital de la banque.



Ce nouveau service vient s'ajouter à la liste des produits bancaires numériques et permet de lier son compte UBA à Airtel. Il vise à rendre la banque accessible, plus simple et facile pour tous les tchadiens.



"À UBA, les clients passent en premier. Raison pour laquelle les services travaillent dur, jour et nuit afin d'offrir des produits et solutions qui facilitent les transactions", se félicite la banque.



Concrètement, grâce à UBA Cashmoney, vous n'avez plus besoin de sortir tard la nuit pour chercher du crédit par exemple. Vous pourrez désormais, et sans vous déplacer, acheter votre crédit directement à Airtel via Airtel money, tout en recevant un bonus ainsi que d'autres avantages à découvrir.



À travers le lancement de ce nouveau service, la banque UBA réaffirme sa position de banque digitale leader au Tchad.