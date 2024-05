Tchad : lancement d’une campagne nationale contre la poliomyélite, la malnutrition et le parasitisme

Cette campagne, qui se déroulera du 17 au 19 mai 2024 sur l'ensemble du territoire national, vise à atteindre plusieurs objectifs importants. Elle vise tout d’abord à éliminer définitivement la poliomyélite du Tchad: Le pays est exempt de poliovirus sauvage depuis 2012, mais des efforts constants sont nécessaires pour maintenir ce statut et protéger les enfants contre la maladie.



A réduire la malnutrition chez les enfants. La supplémentation en vitamine A est essentielle pour la santé visuelle et le système immunitaire des enfants, et elle peut contribuer à réduire la mortalité infantile.

A lutter contre le parasitisme intestinal. Le mébendazole est un médicament antiparasitaire qui peut traiter efficacement les infections par les vers intestinaux, qui sont un problème de santé publique majeur au Tchad.



En plus de ces objectifs principaux, la campagne permettra également d'identifier les enfants non vaccinés contre la poliomyélite et de les vacciner.



Le lancement de cette campagne nationale témoigne de l'engagement fort du gouvernement tchadien à améliorer la santé et le bien-être de ses citoyens, en particulier des enfants. Le choix du 7ème arrondissement de N'Djamena pour abriter le lancement symbolise cette volonté d'atteindre toutes les communautés du pays, même les plus reculées.



Le succès de cette campagne dépendra de la mobilisation de tous les acteurs impliqués, y compris les autorités locales, les partenaires de santé, les parents et les communautés. Le secrétaire d'État à la santé publique a appelé à une forte participation de tous pour que cette campagne atteigne ses objectifs et permette d'améliorer la santé de millions d'enfants tchadiens.



Cette campagne nationale contre la poliomyélite, la malnutrition et le parasitisme est une étape importante dans la lutte du Tchad pour la santé de ses enfants. Avec le soutien de tous, cette campagne peut contribuer à sauver des vies, à améliorer la santé des enfants et à rapprocher le Tchad de l'élimination de ces maladies.