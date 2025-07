Tchad : lancement d'une formation gratuite en Intelligence artificielle pour la jeunesse

Le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, Dr Boukar Michel, a annoncé ce 10 juillet 2025, lors d'un point de presse organisé au sein de son ministère, le lancement d'une vaste campagne de formation gratuite sur l'intelligence artificielle (IA), destinée aux jeunes Tchadiens motivés, curieux et engagés.



Selon lui, cette initiative marque un tournant majeur pour le pays, qui souhaite pleinement embrasser la révolution numérique en cours.



Dans un discours empreint de responsabilité et d'espoir, le ministre a souligné l'impact profond de l'IA sur les modes de vie, de travail et d'interaction. « L'humanité vit une transformation sans précédent. Nous sommes désormais entrés de plain-pied dans la quatrième révolution industrielle, où l'intelligence artificielle, les données massives et l'automatisation bouleversent nos modes de vie, de travail et d'interaction », a-t-il déclaré.



Contrairement à une vision futuriste, l'Intelligence artificielle est présentée comme une réalité bien ancrée dans le présent, présente dans les téléphones, les hôpitaux, les écoles et les entreprises. Elle est appelée à continuer de transformer la société dans les années à venir.



Face à cette révolution inéluctable, le Tchad ne peut rester en marge. Le gouvernement tchadien, par l'impulsion du ministère des Télécommunications et de l'Économie numérique, s'engage à préparer sa jeunesse à saisir cette opportunité historique. Cette formation, d'une durée de 10 jours intensifs, débutera le 4 août 2025.



Elle est ouverte à tous les jeunes Tchadiens, où qu'ils se trouvent sur le territoire. L'inscription est entièrement gratuite et se fera via l'un des trois portails numériques officiels. Dr Boukar Michel a insisté sur la valeur de cette formation, qui va bien au-delà d'un simple apprentissage technique.



« C'est une porte ouverte vers l'emploi, l'innovation et l'entrepreneuriat numérique », a-t-il affirmé, invitant la jeunesse tchadienne à rejoindre les bâtisseurs d'un Tchad moderne, connecté et compétitif sur la scène internationale. Un appel solennel a été lancé aux étudiants, diplômés, autodidactes et passionnés de technologie, qu'ils soient de N'Djamena, Abéché, Moundou, Sarh ou des zones rurales.



Le ministre a conclu en rappelant que l'avenir du Tchad dépend de l'engagement de sa jeunesse. « Le Tchad a besoin de vos idées, de votre créativité et de votre volonté. Ensemble, faisons de l'intelligence artificielle un levier de développement durable et inclusif pour notre pays », a-t-il exhorté, précisant que les places sont limitées.



Cette initiative ambitieuse vise à doter la jeunesse tchadienne des compétences nécessaires, pour prospérer dans l'économie numérique mondiale, marquant ainsi une étape cruciale vers le développement technologique du pays.