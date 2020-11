Tchad : lancement de "Nyzaam", un système de gestion innovant pour les restaurateurs

La start-up Syntalsoft a annoncé samedi le lancement officiel du système Nyzaam. Il s'agit d'une application qui vise à faciliter les activités dans les établissements de restauration pour mieux répondre aux exigences de leur clientèle et rendre facile la tâche des gérants et responsables de restaurants.



Le système Nyzaam est conçu par des professionnels via l’application « Nyzaam Phare ». L'objectif est de devenir le « hub digital de la restauration », selon l’équipe de la Start-up.



Le système offre aux restaurateurs une gestion digitalisée de leur établissement tout en tenant compte des enjeux clés qui sont : la notoriété, fréquentation et la rentabilité en urgence.



"Aujourd’hui, les modes de consommation ont changé, et c’est aux restaurateurs de s’adapter avec ces modes", affirme Abakar Sintal, fondeur de la Star-up.



Il entend, à travers cette initiative innovante, satisfaire les clients et exporter la cuisine tchadienne aux autres pays du monde par la technologie.