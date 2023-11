Tchad : lancement de l'Initiative "Regards Citoyens" à Bol pour mobiliser la jeunesse

Cette initiative vise à doter les jeunes d'outils essentiels pour leur participation citoyenne. Les modules de formation abordent des thèmes tels que le leadership, la citoyenneté active, l'utilisation des réseaux sociaux, et la question du genre et du développement. Pour Adam Mbodou Abakar, chef de mission et secrétaire chargé de l'éducation, de la formation et de l'emploi du CNJT, ce projet a pour objectif de renforcer l'engagement civique des jeunes dans le contexte politique et électoral actuel, contribuant ainsi à une transition pacifique.



Le représentant du PNUD, Madjadoum Ketté Caleb, a réaffirmé l'engagement de l'institution envers la jeunesse tchadienne pendant cette période de transition. Il a souligné l'importance de soutenir les jeunes dans leur participation active à la vie politique et citoyenne.



Mahamat Béchir Mahamat, le préfet de département de Mamdi, a également pris la parole lors de l'événement. Il a souligné le rôle crucial de la jeunesse en tant que moteur du pays et a confirmé l'engagement des plus hautes autorités du pays envers la jeunesse. En signe de reconnaissance pour la participation des jeunes, le CNJT et le PNUD ont organisé un jeu-concours, récompensant les meilleurs avec des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables, lors d'une cérémonie présidée par le préfet Mahamat Béchir Mahamat et d'autres personnalités.