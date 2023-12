Tchad : lancement de l'application E-Solde, une avancée dans la gestion administrative

Le 8 décembre 2023, Mahamat Abdrahmane, directeur de la solde au ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, a officiellement lancé l'application mobile de gestion de la solde, sur l'ensemble du territoire national du Tchad.



Fruit d'un travail acharné, et d'une collaboration sans faille, entre les équipes techniques et les experts en gestion des ressources humaines du ministère des Finances, l'application E-solde offre une plateforme intégrée, conviviale pour la gestion des salaires et des paiements.



Selon le directeur de la solde, E-solde est une application novatrice qui révolutionnera la manière dont les rémunérations des collaborateurs sont gérées. Elle marque une nouvelle ère dans la gestion administrative de l’institution, et représente un jalon significatif dans l’engagement continu des pouvoirs publics dans la modernisation et l'efficacité des processus administratifs.



Par ailleurs, E-solde n'est pas seulement une avancée technologique, mais aussi un outil qui améliorera la vie des fonctionnaires tchadiens, en leur offrant la possibilité de consulter leurs salaires et leurs bulletins de paiement en temps réel, de manière sécurisée, à partir de leur téléphone portable.



L'application offre de nombreux avantages, et simplifie les opérations administratives en automatisant le processus de calcul et de versement des salaires. Cette solution numérique réduit les délais et les erreurs potentielles, garantissant ainsi une gestion précise et efficace de la solde des employés de l'État.



Le E-solde offre également une transparence accrue dans la gestion des finances publiques, en offrant des rapports détaillés et en temps réel, sur les dépenses liées à la masse salariale. Cela permettra une meilleure planification budgétaire, et une gestion plus stratégique des ressources financières de l'État.



Mahamat Abdrahmane a conclu en précisant que le processus d'inscription à l'application E-solde est simple et rapide, permettant aux utilisateurs de commencer à l'utiliser en quelques minutes.