Tchad : lancement de l’édition 2023 de la SENAFET à Kelo

Le 28 février 2023, la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) a été lancée dans le département de la Tandjile-Ouest, lors d'une cérémonie présidée par le préfet du département.



C’est le centre social de Kelo qui a servi de cadre à cet événement. La présidente du comité d'organisation, Bilha Melel, a lancé un appel aux femmes des différentes couches sociales, pour se joindre aux activités de la SENAFET.



A cette occasion, les filles du collège féminin de Kelo ont présenté un sketch théâtral dénonçant les pratiques néfastes de certains parents, qui privilégient l'éducation des garçons et marient les filles sans leur consentement.



Le préfet de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, a rappelé la genèse de la SENAFET et a souligné que le président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby, et son gouvernement ont fait de cette Semaine un cadre idéal pour la prise de décisions, l'information et le brassage, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des femmes tchadiennes.



Sur le thème de cette année, « Femme, paix, justice, sécurité et réconciliation pour un Tchad égalitaire », il a invité les femmes à s'appuyer sur ce thème pour contribuer à la réussite de la Transition.



Le préfet a également promis le soutien des autorités départementales aux femmes, pour la réussite de cette Semaine.