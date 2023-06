Tchad : lancement de l’examen du DFFTP à Sarh

Le ministre de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Ousmane Moussa Mahamat a procédé ce 14 juin 2023, à Sarh au lancement de l’examen de sortie du Diplôme de Fin de Formation Technique et Professionnelle (DFFTP).



Ce sont au total 93 candidats, dont 80 garçons et 13 filles en maintenance automobile, électricité bâtiment, menuiserie générale, plomberie sanitaire, couture, soudage montage, maçonnerie, qui composent cet examen.



La secrétaire générale de l’accalmie du Sud-est, Mme Line Licorice Neloum a précisé que depuis la date de la création en 2018, le Centre a formé au total 735 apprenants, parmi lesquels 597 garçons et 135 filles. Elle a demandé aux apprenants d’éviter la tricherie et de composer en toute honnêteté, car ces examens de sortie viennent mettre un terme à la série des examens du diplôme.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma a remercié la chaîne d’encaissement pour leur esprit d’abnégation et de détermination dont ils ne cessent de faire preuve. Il a par ailleurs salué avec joie les apprenants et les a félicités pour avoir surmonté les difficultés et d’être assidus au travail.



Lançant les épreuves, le ministre de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Ousmane Moussa Mahamat a d’abord encouragé le directeur du Centre et tout son personnel à redoubler d’efforts, pour que la formation professionnelle ne soit pas théorique, mais pratique à 90 % et a exhorté les candidats à travailler individuellement.



Par ailleurs, il a déploré l’effectif des filles et les a encouragés à sensibiliser leurs parents à les envoyer dans les centres de formation technique et professionnelle, car la formation professionnelle est la clé du développement d’un pays. Il faut noter que ce Centre est doté de matériels de formation pour les phases pratiques.