Tchad : lancement de la 5ème conférence Léo du district 403B1 à N'Djamena

Dans son discours d'ouverture, la présidente du comité d'organisation Caroline Mangdah a souligné l'importance du respect d'autrui et du civisme comme conditions indispensables pour le dialogue et l'échange. Elle a également rappelé que l'unification des gens pour répondre aux besoins des autres crée une harmonie dans la communauté internationale. Toutefois, elle a souligné que la solidarité, la compréhension et l'amitié sont les valeurs fondamentales de l'association Léo.



De son côté, la présidente du conseil Léo Espoir Mbaiodji a déclaré que cette 5ème conférence était un événement majeur pour les Leo du district, car elle permet de renforcer leurs connaissances en matière de lionisme. Elle a également rappelé que l'Afrique était désormais une zone géographique à part entière depuis la 102ème Convention Internationale de Milan, et que cela était le résultat d'un combat mené avec succès, notamment en augmentant les effectifs et en transformant certains Leo en Lions.



L'objectif majeur dans le développement du district multiple est de permettre aux plus grands pays de constituer un district, ce qui correspond à la vision "Un pays, un district".