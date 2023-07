Tchad : lancement de la 6ème assemblée générale des maires

Organisée avec le soutien du Programme d’Appui à la Gouvernance au Tchad (PAG2), cette édition a pour thème « Les Communes, Centre de Consolidation de la Cohabitation Sociale du Tchad ».



La présidente de l’Association Nationale des Communes du Tchad (ANCT), Bartchiret Fatimé Zara Douga, a souligné que cette assemblée est une opportunité de dialogue ouvert pour apporter des contributions à la réflexion sur la revitalisation de l’association. Elle a également exhorté les membres à soutenir davantage l’Association et à échanger sur les défis qui entravent son fonctionnement.



Dans son discours d'ouverture officielle, le secrétaire général adjoint du Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, représentant le ministre de tutelle, Hamid Guerdi Moukou, a déclaré que cette Assemblée Générale revêt une importance primordiale. Il a mis l'accent sur le rôle crucial des communes dans la gestion quotidienne et la vie des populations, en soulignant l'importance de renforcer les capacités opérationnelles pour promouvoir la paix, l'unité nationale et la coexistence pacifique. Par ailleurs, il a rappelé que cette Assemblée intervient à un moment où le gouvernement se prépare à organiser un référendum constitutionnel pour définir la forme de l’État.



Cette Assemblée, initialement prévue l’année dernière, a été reportée à plusieurs reprises en raison d'un manque de moyens financiers.