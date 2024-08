Tchad : lancement de la Semaine de l'entrepreneuriat, de réflexion et de créativité par l'AUF

Le Bureau national de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Tchad, en collaboration avec le Centre d'Employabilité Francophone (CEF) de N'Djamena et le réseau des CLEF, a lancé ce lundi 26 août 2024 à N’Djamena, la Semaine de l'entrepreneuriat et de la créativité.



Le responsable des projets l'AUF, Akouya Djallah, a souligné que l'AUF a placé l'emploi des jeunes et des étudiants au cœur de son plan quadriennal 2021-2025. Il a souligné par ailleurs que l'entrepreneuriat est une voie privilégiée vers un avenir prometteur. Akouya Djallah a indiqué que cette Semaine sera marquée par des moments de réflexion, de partage et de création.



Selon le responsable des projets AUF, trois conférences-débats offriront des perspectives enrichissantes sur des sujets clés comme les Objectifs de Développement Durable (ODD), les outils de l’intelligence artificielle appliqués au business et les stratégies d’accompagnement entrepreneurial.



Le responsable des projets AUF, Akouya Djallah a fait savoir que du 27 au 30 août 2024, deux ateliers de créativité seront organisés. Il a ainsi souligné que ces ateliers seront dédiés à la broderie, et à la teinture pour 20 étudiantes. Parallèlement, deux autres ateliers de formation porteront sur l'analyse des données avec Power BI et le montage vidéo, destinés à 25 autres étudiants.