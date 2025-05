Tchad : lancement de la campagne « Quête de livres pour le CLAC d'Am-Timan »

La délégation provinciale du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat a officiellement lancé, ce vendredi 2 mai 2025, sa campagne intitulée « Quête de livres en faveur du CLAC d'Am-Timan ».



La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, des représentants des ONG et des acteurs de la société civile. La lecture, qui joue un rôle fondamental dans le développement intellectuel, culturel et personnel de l’homme, a motivé la délégation provinciale en charge de la culture à initier cette campagne essentielle.



Son objectif est d’enrichir la communauté et de promouvoir l’amour de la lecture auprès des jeunes issus de tous horizons. A travers cet engagement collectif pour la culture, Saleh Omi Oguei Bar, animateur principal du Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), a souligné la volonté de son institution d’offrir à tous un accès à la connaissance et à la culture. Il a également insisté sur la nécessité du soutien collectif pour concrétiser cette ambition.



Lors de son allocution, le maire de la ville d'Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, a rappelé aux personnes de bonne volonté que tout livre, qu'il soit récent ou ancien, contribuera à la création d’une bibliothèque dynamique et accessible à tous. « Nous avons besoin de livres de tous genres : littérature, science, histoire, jeunesse et bien d'autres encore.



Chaque don, qu'il soit grand ou petit, fera une différence significative. Ensemble, nous pouvons créer une bibliothèque riche et variée, qui deviendra un véritable trésor pour notre communauté », a déclaré Saddam Mahamat Ibrahim, délégué provincial en charge de la culture.



Enfin, le CLAC d'Am-Timan, qui est le seul lieu dédié à la lecture publique dans toute la province du Salamat, espère que cette initiative encouragera davantage d’actions en faveur de l’accès à la culture et à l’éducation.