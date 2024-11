Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la diphtérie par MSF Suisse à Ati

Médecins Sans Frontières Suisse, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a lancé officiellement la campagne de vaccination contre la diphtérie, ce mercredi 13 novembre 2024 dans le Batha, précisément à Ati.



La cérémonie présidée par le préfet du département de Batha Ouest, Mahamat Saleh Adoum Saleh, a vu la présence du maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah et aussi d'un représentant du ministère de la Santé publique, Ndotel Apollinaire.



Cette campagne de vaccination initiée par Médecins Sans Frontières (MSF Suisse) intervient dans un contexte où la population de la province du Batha fait face à la flambée de cette maladie infectieuse appelée diphtérie. Selon le représentant du ministère de la Santé publique, la diphtérie a déjà fait plus de 821 cas, avec plus de 17 décès, à partir de 2023 jusqu’à nos jours.



Le coordinateur du Projet CERT MSF Suisse, Dieu-Merci Basokway, a quant à lui fait savoir qu'avec le ministère de la Santé, ils ont mis en place trois stratégies, à savoir : la prise en charge médicale, le volet sensibilisation et enfin la vaccination, afin de rompre la chaîne de contamination.



Avant de lancer officiellement la campagne, le préfet Mahamat Saleh Adoum Saleh a tenu à remercier MSF Suisse, pour l'attention qu'ils accordent à la population et les a exhortés à continuer davantage. Il faut noter que cette campagne de vaccination contre la diphtérie s'étendra jusqu'au 18 novembre 2024.