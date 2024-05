Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la polio au Logone Oriental

Ce vendredi 17 mai 2024, l’on a procédé au lancement du premier round de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la vitamine A, à l'albendazole et à l'identification des enfants jamais vaccinés, au Logone Oriental.



C'est le gouverneur du Logone Oriental, Toke Dady qui a donné le coup d'envoi de cette campagne qui s'étend jusqu'au 19 mai au centre de santé Doba Act.



Dans son adresse introductive, le délégué provincial de la Santé et de Prévention du Logone Oriental, Dr Ali Soumaïne Baggar, a signifié que le Tchad a enregistré 55 cas de polio, dont 12 au Logone Oriental. Et c'est grâce aux campagnes de vaccination organisées en novembre et décembre 2023, que l'incidence de cette maladie est en train d'être réduite, ajoute le Dr Ali Soumaïne Baggar.



Pour ce premier round des journées nationales de vaccination, la délégation provinciale de la Santé du Logone Oriental se fixe l'objectif de vacciner au moins 95% de 341 495 enfants de moins de 5 ans.



Le gouverneur du Logone Oriental, Toke Dady a, dans son discours de lancement, mis l'accent sur l'importance que revêt cette campagne. Car elle permettra au gouvernement tchadien, en collaboration avec ses partenaires d'avoir des informations devant permettre la planification du rattrapage des enfants en conflit avec le calendrier vaccinal en vigueur au Tchad renchérit-il.



Pour la réussite de cette opération, le gouverneur Toke Dady appelle à l'implication des différents leaders et surtout, celle des parents pour sa réussite.