Tchad : lancement de la campagne pour le "OUI" au référendum à Abougoudam

Ce meeting a réuni des personnalités influentes et a suscité un grand enthousiasme parmi la population locale d'Abougoudam, témoignant d'une participation massive et d'un soutien au changement constitutionnel.



Ismail Mahamat Saleh Bilal, le directeur de campagne pour le "OUI", a mis en avant les avantages d'une réforme constitutionnelle pour le développement de la province et du département d'Abougoudam. D'autres responsables ont abordé des problématiques essentielles telles que les difficultés des éleveurs et agriculteurs, soulignant l'impact positif d'une constitution réformée pour résoudre ces enjeux et promouvoir le développement socio-économique de la province.