Tchad : lancement de la caravane 'Al-Moussama Tours' à Sarh pour promouvoir la paix et l'unité

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahamat Bargou, a inauguré le 10 février 2024 à Sarh la caravane "Al-Moussama Tours Tchad", dédiée au vivre ensemble, à l'unité et à la paix. L'événement a réuni divers délégués et chefs de services de l'État, des leaders religieux, des jeunes de différentes associations de Sarh, ainsi que des artistes locaux et nationaux.



Cette caravane de sensibilisation vise à renforcer les efforts du gouvernement en faveur du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Issakha Digambaye, alias Mandargué, directeur de la compagnie artistique Mandargué, a rappelé l'importance du rôle des artistes tchadiens dans la promotion de la paix et du vivre ensemble, particulièrement en ces temps de crise sociale au Tchad.



Le gouverneur Abdramane Ahamat Bargou a souligné que le vivre ensemble devrait transcender les simples discours pour devenir une réalité quotidienne dans le Moyen-Chari, embrassant la diversité culturelle et religieuse de toutes les strates de la société. « Le vivre ensemble, c'est accepter notre diversité à tous les niveaux : politique, social, économique, religieux et culturel », a-t-il affirmé.



Des délégués et chefs de service déconcentrés de l'État ont exprimé leur appréciation pour cette initiative, souhaitant son extension aux villages et ferricks pour toucher un public plus large.



Un grand concert pour la paix, l'unité et le vivre ensemble est prévu le dimanche 11 février au stade municipal de Sarh, marquant la suite des festivités.