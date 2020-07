Tchad : lancement de la construction d'infrastructures socio-économiques à Guité

Une cérémonie de pose de la première pierre de construction d'infrastructures socio-économiques et de sécurité a eu lieu samedi à Guité, en présence de la gouverneure de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé.



Selon la gouverneure, le lancement des travaux de construction des infrastructures par le PNUD offre une opportunité à la population d'être dans une société émergente.



Les infrastructures qui seront construites sont : un Collège d'Enseignement Général, des logements d'enseignants, un centre de loisirs, un marché moderne et un local pour le comité de vigilance.



Stephen Kinloch, représentant du PNUD, a indiqué que l'objectif du projet vise à apporter une réponse concertée aux différentes provinces autour du bassin du Lac Tchad et d'allier les impératifs sécuritaires avec ceux liés à l'humanitaire et les enjeux de développement.



Le projet de facilité régionale de stabilisation pour la localité de Guité a trois axes à savoir : l'amélioration de la sécurité communautaire, le renforcement d l'État de droit et la construction d'infrastructures.



Présidant la cérémonie, la directrice adjointe du ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Royoumta Madingué, a souligné que ce projet cadre parfaitement avec la politique des autorités en matière du développement et du maintien de la sécurité.



Elle a en outre rappelé au PNUD et aux autorités locales provinciales de veiller à ce que ces infrastructures soient solides et durables.



La cérémonie a pris fin avec la pose symbolique de deux pierres.