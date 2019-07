Tchad : lancement de la construction du complexe scolaire Cheikh Zayed.

Le Président de la République Idriss Déby a posé vendredi matin la première pierre de construction du complexe scolaire Cheikh Zayed, au quartier Guinébor dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena.



Le complexe scolaire Cheikh Zayed, entièrement financé par la Fondation Cheikh Zayed et fruit de la coopération avec les Emirats Arabes Unis, sera construit d'ici 10 mois.



Il comprendra six grands bâtiments dont 3 bâtiments en R+1. Les 3 bâtiments comporteront 30 salles de classe, 6 salles informatiques. A cela s’ajoute, deux bâtiments en RDC pour l’administration contenant 4 bureaux, 3 magasins, une salle de réunion et une pharmacie. Le complexe disposera également d'un centre de santé, deux châteaux d’eau, 12 toilettes et 20 bornes fontaine pour les ablutions.



Le maire de la ville de N’Djamena, Saleh Abdel-Aziz Damane a exprimé toute sa reconnaissance à la fondation Cheikh Zayed pour ce don, qui servira à la génération présente et future. « La ville de N’Djamena ne cesse de s’agrandir. Je me réjouis, car à travers ces diverses réalisation, ce complexe rendra encore plus belle la cité-capitale », a-t-il indiqué.



Le directeur général de la Fondation Cheikh Zayed, Hamad Salim Ben Kardos Al-Amiri, a réitéré l’engagement de sa fondation d’être aux côtés du gouvernement tchadien pour offrir des infrastructures scolaires adéquates aux enfants tchadiens. Pour lui, la construction de ce complexe scolaire est un pan de l’excellence de la coopération qui existe entre le Tchad et les Emirats Arabes Unis.



Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma a énuméré les différentes réalisations de la Fondation Cheikh Zayed à N’Djaména et en province.



Après la pose de la première pierre de construction, le président de la République a eu droit à une présentation technique du complexe scolaire par l’ingénieur Ngarlem Jonathan.