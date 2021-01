Tchad : lancement de la distribution de vivres à N'Djamena

Le lancement a eu lieu en présence du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, et du directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA), Asseïd Gamar Sileck.



Cette nouvelle distribution de vivres intervient suite aux mesures restrictives en vigueur depuis le 1er janvier 2021 à N'Djamena pour faire face à la pandémie de Covid-19.



"Depuis le mois d'avril 2020, rien qu'ici à N'Djamena, ce sont 30.000 ménages qui ont bénéficié de l'assistance du gouvernement. Ça fait près de 180.000 personnes", a déclaré mercredi le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.