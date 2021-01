Tchad : lancement de la plateforme E-santé Kadji Tech

N'Djamena - La plateforme E-santé Kadji Tech a annoncé le lancement officiel de ses activités ce vendredi à la Maison des médias. L'objectif principal de la plateforme est de faciliter la tâche et l'accès des médecins aux produits pharmaceutiques et à certaines informations relevant de la santé.



Le fondateur Baounoudji Damba explique que la plateforme dispose de trois services principaux à savoir : le service télé-conseil médical qui permet de consulter un médecin pour bénéficier de conseils et orientations ; le service d'achat pour la livraison de médicaments et produits pharmaceutiques au Tchad, y compris dans les provinces ; et le service de messagerie qui permet de sensibiliser et donner des informations relatives à la santé publique.



"Kadji Tech a été créé pour résoudre l'inaccessibilité des médecins, plus particulièrement les spécialistes, aux médicaments pharmaceutiques", détaille Baounoudji Damba.



Selon l'OMS, il faut en moyenne 13 médecins pour 10000 habitants. Le Tchad compte seulement un médecin pour 10.000 habitants, ce qui a un impact sur la prise en charge sanitaire.



D'après le fondateur de Kadji Tech, la plateforme peut délivrer des médicaments aux provinces à travers les agences de transport par bus qui sont des intermédiaires. Aussi, les consultations sont possibles à travers la plateforme, ce qui permet de poser des questions et se renseigner.



L'application devrait très bientôt être disponible sur Play Store.