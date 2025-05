Tchad : lancement de la première session budgétaire 2025 du conseil communal de Kélo

Le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, le général Dout Souleymane Ousmane, a procédé ce mercredi 28 mai 2025, au lancement de la session budgétaire primitive de l’année 2025 du conseil communal de Kélo. Il s’agit de la toute première session de cette mandature, prévue pour durer deux semaines.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le maire de la ville de Kélo, Namou Hassan Marina, a souhaité la bienvenue à l’assistance. Il a souligné l’importance de cette session inaugurale, qu’il qualifie de moment décisif. « Elle nous donne l’opportunité d’examiner et d’ajuster, en toute transparence, les moyens alloués au service public », a-t-il déclaré.



Il a également salué le travail de l’équipe sortante, dont le budget primitif élaboré constitue, selon lui, un socle solide pour l’action de l’exécutif entrant. Dans son discours de lancement, l’autorité de tutelle, Dout Souleymane Ousmane a rappelé sa mission de veiller à ce que chaque décision du conseil contribue au développement de la localité, et réponde aux défis croissants de la collectivité.



Il a insisté sur l’importance d’une gouvernance participative et inclusive, base de la gestion de la commune de Kélo. Le préfet a exhorté les conseillers à faire preuve de rigueur et de discernement dans l’examen du budget. Il convient de noter qu’une minute de silence a été observée à l’ouverture de la session en mémoire de feu Guillou Galapma, ancien maire de la ville, décédé le 27 mai à N’Djamena.