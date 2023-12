Tchad : lancement de la seconde phase du projet auto-emploi pour les femmes de N'Djamena

Le directeur général de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodeï, a présenté cette initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes en leur fournissant des ressources financières pour augmenter leur capacité et renforcer leur autonomie financière.



M. Djorkodeï a expliqué que cette deuxième vague de financement permettra de former, d'équiper et de financer 500 femmes supplémentaires, portant ainsi à mille (1000) le nombre total de femmes bénéficiant de l'aide financière de l'ONAPE dans le cadre de ce projet.



Cette initiative devrait générer environ 2500 emplois autonomes, marquant un progrès significatif dans la lutte contre le chômage, le sous-emploi et pour l'autonomisation et l'inclusion financière des femmes.



Le programme AUTO-EMPLOI a déjà mis en œuvre un projet offrant aux femmes un accès facilité aux financements sous forme de microcrédits à taux zéro, remboursables sur une période de 12 mois.



La première phase du projet avait permis le financement de 500 projets de femmes pour un montant total de 100 millions de FCFA, répartis dans 5 communes et 50 petits marchés de la ville. Six mois après le démarrage, plus de 75% des fonds injectés ont déjà été recouvrés.