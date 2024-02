Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune à Bébédjia

Le secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet de la Nya a lancé officiellement ce 13 février 2024 la campagne de vaccination intégrée contre la rougeole couplée à la fièvre jaune dans le district sanitaire de Bébédjia.



C'est l'école officielle de Dobeme, dans la commune de Bébédjia, qui a servi de cadre à ce lancement en présence des acteurs impliqués pour la réussite de la vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune.



Après le mot d'accueil du directeur de l'école Dobeme, le médecin chef du district sanitaire de Bébédjia, Dr Naradoumgue Djilema François a situé le contexte de la campagne avant de définir les stratégies à adopter pendant 7 jours pour la réussite de la vaccination, car selon lui, ces stratégies sont fixées et avancées.



Lançant officiellement la campagne, le secrétaire général du département, représentant le préfet de la Nya a apprécié à sa juste valeur cette campagne qui selon lui, permettra à ces concitoyens d'avoir une santé parfaite. Sougui Daoussa Dicko a reconnu que ces maladies contre lesquelles, la campagne est organisée peuvent rendre infirmes et tuer surtout les enfants.



Pour lui, la vaccination reste le seul moyen efficace pour les contrecarrer. Pour la réussite de cette campagne, il a invité toute la population à collaborer avec les équipes vaccinales. Il faut signaler que cette campagne durera 7 jours, le cas pour la vaccination contre la fièvre jaune pour une immunité de 10 ans.



Pratiquement, le médecin chef du district sanitaire de Bébédjia est le premier à prendre sa dose.