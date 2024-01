Tchad : lancement de micro-projet à travers Jeunesse en Action pour l'avenir du Tchad

L'ONG ASHAD, avec son ACRA, à travers son projet Jeunesse en Action pour l'avenir du Tchad, ont lancé officiellement le micro-projet ce 16 janvier 2024 au sein du lycée de Goudji.



Financé par l'Union Européenne et mise en œuvre par l'ONG ASHAD, le micro-projet vise à vulgariser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Prenant la parole à cette occasion, le président du comité d'organisation, Hassan Mahamat, a salué l'initiative de ce micro-projet avant dire que la jeunesse doit véhiculer le message du vivre ensemble.



Le secrétaire général, par ailleurs coordonnateur du projet Action du Vivre ensemble dans la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre, dans les lycées et collèges de Goudji et Walia, Hamid Mahamat Ahmat, a présenté brièvement le projet de micro-projet.



Il a conclu que l'objectif est de contribuer à la prévention et résolution des conflits. Lançant le micro-projet de vivre ensemble dans la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre dans les lycées et collèges de Walia et Goudky, le président de l'ONG ASHAD, Mahamat Ali, a indiqué qu'ensemble, nous pouvons créer un lycée où la bienveillance et la diversité sont célébrées et transformées en un espace d'apprentissage pour tous.



Par ailleurs, il demande aux élèves d'être les ambassadeurs du vivre ensemble et d’incarner les valeurs de respect et de tolérance. La représentante du chef de projet Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad, Rougayatou Traoré a, à son tour, évoqué l'importance du projet tout en disant que le projet vient à point nommé, pour mettre en lumière toutes les difficultés du milieu scolaire, et même proposer des solutions adaptées à ces problèmes de conflits.



Le représentant du délégué de l'Education nationale et de la Promotion civique pour la commune de N'Djamena, Bongor Mbaté a mis l'accent sur la culture du vivre ensemble. Selon lui, le développement d'un pays, passe par diversité de sa culture.