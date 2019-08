Tchad : lancement des épreuves de la 2ème session du baccalauréat

TCHAD - Les épreuves écrites de la deuxième sessions du baccalauréat de l'enseignement général et technique du second degré ont été lancées ce matin dans les différents centres d'examen du Tchad.



Au lycée de Goz Beida où Alwihda Info a assisté au lancement, c'est le secrétaire général de la province du Sila, Oumarou Sandah Makachi III qui a donné le coup d'envoi, en présence des autorités administratives et des partenaires du Tchad au développement qui interviennent dans le domaine de l'éducation.



Plus de 73 candidats de toutes les séries confondues composent les épreuves, à savoir deux candidats de la série D, 38 candidats de la série AA et 33 candidats de la série A4.