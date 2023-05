Tchad : lancement des travaux de bitumage de la route N’Djamena-Djarmaya-Massaguet

Les travaux de bitumage de la route reliant N’Djamena, Djarmaya et Massaguet ont été lancés ce 3 mai 2023.



La pénétrante nord, via le rond-point patte d'oie, en allant vers la voie Ndjamena-Djarmaya-Massaguet, ainsi que les rues intérieures de N'Djamena sur une distance de 75 km, ont été inaugurées par le ministre des Infrastructure et du Désenclavement et la maire de la ville de N'Djamena ce mercredi.



Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Idriss Saleh Bachar, et la maire de la ville de N'Djamena, Mme Bartichet Fatimé Zara Douga, ont procédé ce mercredi 03 mai 2023, au lancement des travaux de bitumage des rues de N'Djamena sur une distance de 75 km, dans l'axe CA7 de Gassi entre la route de la station Total de Gassi, en allant vers le grillage, le rond-point 10 octobre et la route de Ndjamena-Djarmaya-Massaguet.



Idriss Saleh Bachar a expliqué que cette voirie urbaine de 75 km de N'Djamena a pour but de résoudre le problème d'inondation, une promesse du chef de l'État qui a été concrétisée par le gouvernement, via le programme politique présenté à l'hémicycle.



Ce projet de 75 km de N'Djamena permettra de moderniser la ville et, en même temps, de régler le problème d'inondation dans certaines parties du 7ème arrondissement.



Concernant la pénétrante nord de N'Djamena, le ministre a affirmé que cette route ne répond plus aux volumes de trafic actuels, et que cet axe sera élargi en deux voies pour une durée de 18 mois.