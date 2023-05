Tchad : lancement des travaux de forage du puits pétrolier de Serem Kali 1

Les travaux de forage du puits pétrolier Serem Kali 1, situé dans la sous-préfecture de Bologo, département de la Tandjilé Ouest, ont été officiellement lancés le 15 mai 2023.



La cérémonie a été présidée par la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, en présence de personnalités nationales et de représentants chinois. Ce nouveau puits, Serem Kali 1, vient s'ajouter aux puits déjà réalisés dans le but de stimuler la production pétrolière du Tchad.



Liu Zholong, représentant de la Chine, était présent pour assister au lancement du forage, conformément à l'accord contractuel signé l'année précédente, entre le gouvernement tchadien et l'entreprise Ja Hé International Petroleum and Natural Gas Chad.



Il a souligné que son entreprise respectera les termes du contrat, et a profité de l'occasion pour présenter sa société, spécialisée dans ce domaine. La venue de cette entreprise à Serem Kali 1 a été rendue possible grâce à la négociation menée par l'ancien député tchadien Abba Djida Mahamat, et le conseiller national de transition Ahmat Bedei Tollimi, afin de contribuer au développement économique de la région.



Mahamat Allafouza Toké Treya, chef de service du forage au ministère des Hydrocarbures et de l'Energie, a demandé à l'entreprise de respecter les termes de l'article 26 du contrat de partage de production, et d'accorder la priorité aux entreprises tchadiennes dans les domaines techniques et la sous-traitance, afin que les retombées économiques soient visibles.



La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, s'est dite honorée par ce projet qui devrait contribuer au développement du Tchad. Elle a souligné que cette cérémonie marquait une nouvelle avancée pour l'ensemble des Tchadiens, et en particulier pour sa province. Par ailleurs, elle a également demandé à l'entreprise de privilégier l'emploi de la main-d'œuvre locale, tout en respectant les délais d'exécution.



Le premier puits pétrolier de la province de la Tandjilé, d'une profondeur de 2915 mètres, a été inauguré lors de cette cérémonie, marquée par la coupure du ruban symbolique et une démonstration de la machine utilisée pour le forage.