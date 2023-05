Tchad : lancement des travaux de la Dorsale transsaharienne à fibre optique à Massakory

Le 13 mai 2023, la place de la Nation de Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer-Lamis, a accueilli le lancement des travaux d'infrastructures du projet de la Dorsale transsaharienne à fibre optique (DTS). Ce grand projet, financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement, s'élève à 20.564.992.000 Fcfa, dont 1.602.000.000 Fcfa représentent l'apport de l'État tchadien.



Le Secrétaire général adjoint à la présidence, Dr. Mahamat Hassan Borgou, représentant le président de transition, a souligné que l'apport de l'économie numérique sur le PIB d'un pays est important, car il contribue à 10 % des richesses intérieures du Tchad. Avec ce projet, le Tchad peut diversifier davantage son économie en favorisant le désenclavement numérique et l'émergence d'une économie numérique, estime-t-il. Selon lui, l'internet est aujourd'hui un produit de consommation de première nécessité chez les jeunes, car ils peuvent avoir accès à de meilleures formations à moindre coût grâce à cet outil. Tout cela justifie que le gouvernement ait inscrit le secteur de la technologie de l'information et de la communication parmi ses priorités, ajoute-t-il.



Le coordonnateur du projet, Habib Mahamat, a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires financiers, en particulier l'Union européenne et la Banque africaine de développement, pour leur avoir confié la réalisation de cet ambitieux projet de désenclavement numérique. La Dorsale transsaharienne à fibre optique s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures en Afrique par l'interconnexion de six pays, notamment l'Algérie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Tunisie. Habib Mahamat a souligné que ce projet sera réalisé sur un délai d'exécution de dix mois, sur une distance de 559 km de fibre optique. Il sera installé sur l'axe Massaguet-Massakory-Ngouro-Mao-Rigrig-Daboua, avec 50 kilomètres de fibres optiques comme métro à N'Djaména.



Selon le ministre d'État chargé de l'Économie numérique, Allahou Taher, ce projet permettra au Tchad de renforcer ses infrastructures larges bandes. Cela permettra également d'améliorer la qualité et le taux d'accès à l'internet de la population à moindre coût, estime le ministre d'État.



Après ces interventions, les deux membres du gouvernement ont procédé à la pose de la première pierre du lancement des travaux. Ensuite, la cérémonie s'est achevée par un cocktail offert à la résidence du gouverneur.