Tchad : lancement du "Projet Espoir" pour la consolidation de la paix

Sous le haut patronage du Ministère de la Réconciliation Nationale, le projet "Projet Espoir" visant à consolider la paix au Tchad a été officiellement lancé ce samedi 29 juillet 2023. La secrétaire générale du ministère de la Réconciliation Nationale, Sanda Ildjima Badda, a présidé la cérémonie de lancement. Le projet couvre les 10 arrondissements de la capitale et les provinces, avec un financement total de 392 000 000 de Francs CFA.



L'objectif principal de ce projet est d'organiser des tournois sportifs féminins et masculins, tels que le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, etc., afin de favoriser les échanges entre les jeunes. Des campagnes de sensibilisation sur les valeurs de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique seront également menées dans toutes les régions et provinces, permettant d'entendre les préoccupations des jeunes à N'Djamena et dans tout le pays, selon le coordinateur du projet, Souleyman Kelley Younouss.



Le projet vise à renforcer les bases de la paix existantes et réelles, en soutien à la transition présidentielle en cours. Cependant, des interrogations émergent quant à l'ampleur des fonds alloués à ce projet et à sa pertinence, suscitant des questionnements sur la gestion des ressources et les réels besoins de la population.