Tchad : lancement du Projet d’appui à la sécurité alimentaire à Bol

Le Projet d'appui à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la consolidation de la paix durable dans les provinces du Lac, Hadjer Lamis et du Chari Baguirmi, a été lancé officiellement ce matin à Bol.



Ce Projet est l’initiative du consortium CCFD/Terre Solidaire et Accord Tchad, avec l'appui de l'Agence française de développement. Financé par l'Agence française de développement à plus de 1 900 000 000 de FCFA, pour une période d'exécution de 3 ans, le Projet d'appui à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la consolidation de la paix durable dans les provinces du Lac, Hadjer Lamis et du Chari Baguirmi, a pour objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et la nutrition des populations de la zone d'intervention, tout en renforçant la prévention et la résolution des conflits liés à la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles.



Pour le directeur du programme Accord Tchad Mahamat Moussa Absakine Kadaya, à travers ce projet, le consortium Accord Tchad /CCFD Terre solidaire, réitère, son engagement au côté du gouvernement à œuvrer pour la promotion et l'amélioration des conditions de vie de la population rurale.



Lançant le Projet, le maire deuxième adjoint de la ville de Bol, Mahamat Moustapha Koulbou, représentant le gouverneur, a déclaré que l'objectif du Projet, entre en droite ligne de la politique de promotion rurale et de la paix sociale prônée par le président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno.



Il a saisi l'occasion pour remercier l'Agence française de développement pour le financement de cette initiative qui tombe à point nommé pour la province du Lac.