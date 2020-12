Tchad : lancement du Toumaï TV Awards pour récompenser les oeuvres musicales

La chaine Toumaï TV a annoncé mardi le lancement de la première édition du "Toumaï TV Awards". Il s'agit d'un spectacle annuel créé par la chaîne, avec l'appui de la Fondation Grand Coeur et des partenaires, pour récompenser et célébrer les oeuvres musicales.



Acheikh Yakhoub, directeur général de Toumaï TV, a expliqué les différentes catégories de récompense, les dépôts des candidatures, les critères de sélection, le vote du public ainsi que la remise officielle des prix.



Les candidatures sont ouvertes depuis hier, mercredi 23 décembre 2020. Un lien sera mis en ligne par la Chaîne.



Toumaï TV Awards prévoit un prix pour la meilleure chanson francophone, un prix pour la meilleure chanson arabophone, un prix pour le meilleur clip et un prix spécial du jury.