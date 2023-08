Tchad : lancement du comité directeur du premier semestre de la délégation de la santé du Kanem

La délégation provinciale de la Santé publique du Kanem a procédé ce 15 août 2023, au lancement officiel du comité directeur, au centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mao.



La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, accompagné pour la circonstance par les autorités administratives, militaires, traditionnelles et les représentants des ONG.



Dans son mot de bienvenue, le délégué de la Santé du Kanem, le Dr Djibert Ahmat Haliki, a souligné que cette activité s'inscrit dans le plan national du développement de la santé et du plan provincial de développement. Il a ensuite félicité les principaux acteurs de la santé à travailler davantage.



Pour sa part, le gouverneur de la province, Issaka Hassane Jogoï a vivement remercié la délégation. Selon lui, cette activité a pour objectif principal de contribuer à l'identification des stratégies efficaces et efficientes, permettant d'accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité, en vue d'atteindre les objectifs définis du Plan national de développement sanitaire.



En effet, la question de la santé de la population, surtout celle de la mère et de l'enfant, est la propriété du gouvernement. Il a enfin demandé aux participants d'être actifs au cours de cet atelier.