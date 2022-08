Tchad : lancement du concours d’entrée à la magistrature civile et militaire

Le concours d'entrée à la magistrature civile et militaire et de greffe militaire a été lancé ce 16 août à Abéché.



Au total, 77 candidats et candidates composent cet examen, dont 43 francophones et 34 arabophones.



C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui qui a donné le coup d’envoi des épreuves au lycée national franco-arabe d’Abéché.