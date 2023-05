TCHAD Tchad : lancement du programme PARCA dans la province de Wadi-Fira, les détails de la mise en œuvre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Mai 2023



Le Projet d'Appui aux Réfugiés et à la Communauté d'Accueil (PARCA) a récemment lancé les activités de mise en œuvre de son programme dans la province de Wadi-fira. Pour permettre aux partenaires techniques d'en savoir plus sur les détails du processus de mise en œuvre, le Coordonnateur National du PARCA, le Dr. Japhet DOUDOU Beindjila, a présenté une vue d'ensemble du programme PARCA retenu pour les sept provinces, suivi d'une présentation spécifique pour la zone de Wadi-Fira.

La présentation portait en particulier sur les objectifs du projet, ses différentes composantes et le programme à mettre en œuvre pour l'année 2023 en cours dans la zone de Wadi-Fira.



En ce qui concerne la Composante 1 du projet, les infrastructures prévues pour l'année 2023 comprennent la construction de deux écoles et la réhabilitation de deux autres afin de soutenir l'éducation. Pour ce qui est des infrastructures sanitaires, il est prévu la construction d'un centre de santé et la réhabilitation d'un autre.



Concernant la Composante 2, le programme comprend des transferts monétaires non conditionnels. Avant le début de ce programme, un travail de ciblage de 12 600 ménages, soit 30% de réfugiés et 70% de communautés hôtes, a été effectué afin de sélectionner les bénéficiaires. Ensuite, la validation communautaire et l'enregistrement des bénéficiaires, la formation du comité de validation et quatre paiements électroniques (Airtel Moov-Africa) pour l'année 2023 en cours seront réalisés. Chaque ménage bénéficiera de 45 000 FCFA/trimestre, soit 15 000 FCFA par mois, pendant une période de deux ans.



Une autre partie de la Composante 2 est consacrée aux mesures d'accompagnement. Dans cette activité, 11 500 ménages bénéficiaires ont été sélectionnés à la suite d'un travail de ciblage. Ces ménages bénéficieront chacun d'une subvention unique de 100 000 CFA pour exercer des activités génératrices de revenus.



Ces Composantes 1 et 2 sont accompagnées d'activités transversales dans le projet, notamment le screening environnemental et social, la formation du comité de suivi des infrastructures et la formation du comité de validation avant tout démarrage d'une activité dans ces composantes.



Certains acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre ont posé des questions pour mieux comprendre les dispositions à prendre lors de la réalisation de ce projet. L'équipe du projet a apporté des réponses pertinentes à ces questions pour éclairer les participants.



Le Secrétaire Général de la province de Wadi-Fira, TARYANOUBA Benjamin, lançant officiellement le projet, exprime sa reconnaissance envers le gouvernement tchadien et le groupe de la Banque Mondiale pour leur appui constant et soutenu en faveur du développement économique et social du Tchad. Selon lui, ce nouveau financement additionnel témoigne de la confiance renouvelée accordée au Tchad, qui, sous l’impulsion du Président de la République, s’est résolument engagé sur la voie du développement. Il conclut en ces termes : « Je vous assure que le gouvernement tchadien prendra toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ce projet dans la province de Wadi-Fira ». Il invite également les bénéficiaires de ces ressources à s’impliquer pleinement dans les activités afin d'en tirer profit.



La présentation de l'équipe de coordination provinciale de Wadi-Fira, composée de trois membres, dont un Coordinateur provincial, un Assistant Suivi-Evaluation et un Secrétaire comptable, a mis fin à la cérémonie.





