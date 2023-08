Tchad : lancement du projet de plaidoyer contre les discriminations faites aux femmes à Moundou

Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Tchouzébé Sidang Basile a présidé le 15 août 2023 à Moundou, la cérémonie de lancement du projet de plaidoyer et lutte contre les discriminations faites aux femmes, pour l’accès à la terre et leur autonomisation dans les provinces du Logone Occidental et du Guéra.



Ce projet est le fruit de la coopération fructueuse entre le Fonds Féministe en Action, et l’Agence Française pour le Développement. Il est porté par le Centre d’Insertion des Filles en Déperdition Scolaire (CIFDES) du Logone occidental, la Coopérative Agricole Spiruline (COOP AGRI SPIRULINE) de la province du Lac, et l’Association féminine œuvrant pour l'entreprenariat (AFOPE) de la province du Guéra.



Dans son mot de circonstance, la présidente du CIFDES Mme Djimet Catherine a rappelé que ce projet en faveur des femmes agricultrices, dont les cibles sont les autorités administratives et traditionnelles, certains ministères, les organisations de la société civile et quelques ONG, permettra de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles agricultrices, grâce à l’accès plus équitable, sécurisé à la terre et à leur autonomisation par des actions collectives de plaidoyer.



Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Tchouzébé Sidang Basile, dans son discours de lancement, a fait savoir que tant que les perceptions socioculturelles perpétuent, les différences de genre conduiront à des iniquités entre les hommes et les femmes.



Et surtout qu’en matière d’accès à la terre, les comportements qui en résultent auront toujours un impact négatif sur l'autonomisation des femmes.



Il pense que la mise en œuvre de ce projet devrait être opportune, et espère qu’il traitera des pistes de solutions porteuses et durables, pour une meilleure prise en compte du genre, dans la gestion des terres en faveur des femmes.