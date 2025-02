Tchad : lancement du projet formation en informatique musicale

Lors d’un point de presse organisé ce mardi 25 février 2025, Black Mind Musik, en partenariat avec la GIZ, à travers le programme Lel AFé, dédié à la culture et à la prévention des crises, a officiellement lancé son projet de formation en informatique musicale.



Black Mind Musik, une structure spécialisée dans la production musicale et la formation en musique assistée par ordinateur, ambitionne, à travers ce projet, d’offrir aux jeunes talents tchadiens, l’opportunité d’accéder aux outils modernes de création musicale.



Dans son allocution, Xavier Baoundoh, alias Dax à la Prod, chef de projet, a souligné que Black Mind Musik est une structure engagée dans le développement de l’expression culturelle des femmes et des jeunes tchadiens. Il a insisté sur la mission de l'organisation, qui est d’ouvrir les portes de la production musicale moderne aux jeunes talents, de valoriser le patrimoine musical tchadien, à travers la créativité et de transformer les talents émergents en artistes accomplis.



Il a également rappelé que la population tchadienne, estimée à environ 16 millions d’habitants selon l’INSEED, est composée à 50,7 % de femmes et se caractérise par une grande jeunesse, représentant un fort potentiel en capital humain. Il a ajouté que l’informatique musicale est une initiative visant à permettre aux jeunes de créer, éditer et produire de la musique professionnelle.



L’objectif de ce programme est de former 6 jeunes tchadiennes et 4 jeunes tchadiens passionnés de musique, en leur donnant accès aux outils nécessaires pour créer, produire et évoluer dans l’univers professionnel de la musique.