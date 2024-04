Tchad : lancement du projet sur les offres énergétiques et les sources renouvelables

Le ministre de l'Environnement, Mahamat Abdelkerim Hano, a lancé officiellement, ce mardi 16 avril 2024, à AI Koudou, un village situé dans le département de Hajer-Lamis, le projet « Appui au Développement des Offres Énergétique, des Sources Renouvelables » de cinq hectares, d'un montant de 177 500 dollars, financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



Lors de la cérémonie, le représentant résident du Programme des Nations-Unis pour le Développement (PNUD), Kamil Kamaluddeen, a souligné que le projet vise à améliorer les cadres institutionnels de lutte contre les catastrophes naturelles, et à soutenir les activités génératrices de revenus en vue de revitaliser les économies touchées par les inondations.



Le projet incarne également l'engagement commun en faveur d'un développement durable et de la lutte contre le changement climatique, dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population la plus défavorisée.



Dans son discours de lancement, le ministre de l'Environnement, Mahamat Abdelkerim Hano, a précisé que le projet a pour objectif de mettre en place une ferme de cinq hectares, accompagnée d'un programme complet de soutien à la production maraîchère, arboricole, agro-sylvo-pastorale, halieutique et avicole.



Selon lui, ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires et à préserver les ressources naturelles. Le ministre a exprimé sa gratitude aux partenaires, à savoir l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour leur soutien indéfectible.